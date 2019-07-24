İstanbul’dan, Balıkesir’e uyuşturucu getirenler yakalandı İstanbul’dan özel araçla, Balıkesir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

İstanbul’dan özel araçla, Balıkesir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul’dan Balıkesir’e uyuşturucu getiren S.K. ve A.O.A.’ın olduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 944 gram skunk esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.K. ve A.O.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.