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İstanbul’dan Ankara’ya 6 kilo bonzai getiren 3 kişi yakalandı

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, okul önlerindeuyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilo bonzai ele geçirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:07
İstanbul’dan Ankara’ya 6 kilo bonzai getiren 3 kişi yakalandı

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, okul önlerindeuyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kilo bonzai ele geçirdi.


Başkent’te kiraladıkları 2 araç ile İstanbul’a giderek uyuşturucu ve uyarıcı madde alıp Ankara’ya döndükleri tespit edilen 3 kişi, Ankara çevre yoluna girdikleri sırada, Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Suçlular bir süre kaçmaya çalışsa da, polis ekiplerinin etkin mücadelesi neticesinde 6 kilo bonzai uyuşturucuyla birlikte yakayı ele verdi. Yakalama sonrasında yapılan araştırmalarda madde satışı yapan, bunları kullanan ve okul önlerinde satışı işlemi yaptıkları belirlenen kişilerin E.Y., B.Ü., Z.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Araç incelemesinde uyuşturucu maddelerin İstanbul’dan yüklü miktarda bonzai maddesi getirildiği anlaşıldı.



Dikkat çekmemek için eskort araç kullandılar


Operasyonun ardından ise detaylar netleşti. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, öncesinde takibe aldıkları suçluları kimi zaman seyyar satıcı, kimi zaman da simitçi kılığına girerek takip etti. İstanbul’dan Ankara’ya gelen satıcıların, polisin dikkatini çekmemek için ikinci bir aracı eskort şeklinde kullandıkları bilgisine ulaşıldı. Zanlılar emniyetteki alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:07
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