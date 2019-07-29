0553 313 94 23

İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle Tekirdağ’da yakalandı

İstanbul’dan Edirne’ye kaçak göçmen taşıyan araç Tekirdağ’da polis ekiplerince yakalandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle Tekirdağ’da yakalandı

İstanbul’dan Edirne’ye kaçak göçmen taşıyan araç Tekirdağ’da polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 34 BPC 509 plakalı aracın İstanbu’dan aldığı göçmenleri Edirne’ye götürüleceği bilgisi Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada bahse konu araç saat 23.05 sıralarında Tekirdağ’ın Malkara ilçesi D110 karayolu üzeri Keşan istikametinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Aracın sürücüsünün C.G. isimli şahıs olduğu, araç içerisinde de 3 Pakistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 8 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine yollanırken araç sürücüsü de göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdem’in Şemdinli ve Nehri ziyareti
    1. Başkan Erdem’in Şemdinli ve Nehri..
    2. (Özel Haber) Kadınlar sahaya indi
    3. Bolvadin’de uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. CHP'li belediyelerde peş peşe torpil..
    5. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor..
    6. Aranan terörist listelerinden 175..
    7. Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız..
    8. Mustafa Şentop: Moğolistan ile FETÖ..
    9. "(Biz kraliçeyiz) diyenler ortamı..
    10. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    11. Genç akademisyen kansere yenildi
    12. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    13. Ankara ile Yüksekova arasında ‘Kardeş..
    14. Ardahan Üniversitesi profesör, doçent..
    15. 30 yıldır üretip satıyor
    16. Sağlık Bakanlığından kan..
    17. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    18. Büyükçekmece - Bursa hattı seferleri 2..
    19. Başkan Gökhan Gürel’ den anız yakmayın..
    20. Kabakulak belirtileri nelerdir?
    21. Murat Eskici başarılı Muaythai..
    22. Op. Dr. Ergenç: "Obezitede vücut kitle..
    23. (Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1..
    24. Antalya’da 14 ton sahte gübre ve zirai..
    25. Viral hepatitle savaşta kilit nokta:..
    26. Antakya Hipodromunda mozaik parçası..
    27. Tatvan Satranç Kulübü lig şampiyonu..
    28. Gram altın 257,4 lira seviyelerinde
    29. Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan..
    30. İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı