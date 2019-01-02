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İstanbul'dan acı haber! Çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

İstanbul Yedikule'de çöken 3 katlı ahşap binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:59
İstanbul'dan acı haber! Çöken binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina içinde bulunan bir kişi ekiplerce çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Enkazdan sesi duyulan kişinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Turgut Peker isimli şahıs, yürütülen çalışma sonucu kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

2 kişinin cansız bedeni çıkarıIdı

Akşam saatlerinde ise enkazdan 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı duyuruldu.

Fatih Belediye Başkanı'ndan açıklama

Çalışmaları yerinde izleyen Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 05.00 sularında metruk binada çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirterek, "Biz de akabinde geldik. Metruk binanın yanında bir esnaf kardeşimizin yeri vardı. Burası tehlike arz ediyordu. Burayı sardık. 'Kimse içeriye girmesin' dedik." şeklinde konuştu.

Binanın yıkılması için araç talep ettiklerini dile getiren Suver, şunları söyledi:

"Araç gelinceye kadar bu alt kattaki esnaf arkadaşımız acil bir yardım istedi. Endişesi de şu: Orada bir çelik kasası var, çelik kasanın başına bir şey gelmesinden korkuyor herhalde. Dedik ki; 'Arkadaş sakın buraya girmeyesiniz. Burası tehlike arz ediyor. Araç gelecek, Araç geldikten sonra bu binayı güvenceye alacağız. Ondan sonra kasanızı oradan çıkarıp size vereceğiz.' Buraları demir bariyerlerle sardık ve buradan ayrıldık. Biz ayrıldıktan sonra bina sahibi, bir arkadaşıyla kasayı kurtarmak için kendi çabalarıyla metruk binanın içine giriyor. İçeri girmişler ve çökme olayı meydana gelmiş. İkisi de yaralı olarak kurtarıldılar. Bu işletmenin sahibinin bir arkadaşı. Şu an binada kimse yok."

Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:59
  1. İstanbul
  2. Yedikule
  3. Fatih Belediyesi
  4. Hasan Suver

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