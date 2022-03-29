İstanbul'daki zirve sonrası petrol fiyatları hareketlendi
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında altüst olan piyasalarda İstanbul'daki görüşmelerin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Borsalar değer kazanırken petrol fiyatlarında ise yüzde 5'lik aşağı yönlü hareket gözlendi.
Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.
Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından tarafların iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da bir araya gelmesiylepetrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanırken borsalarda da yükselişler geldi.
Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı.