İstanbul'daki yağış

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cendere Havzası, Göktürk-Sarıyer bölgesine metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kentte sağanak yağış etkili oluyor.

En fazla yağış miktarı metrekareye 120 kilogram ile Cendere havzası, Göktürk-Sarıyer bölgesine düştü. Aşırı yağış nedeniyle derede yükselme meydana geldi. Cendere havzasını besleyen Sarıyer, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde yağmurun yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla yağmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde su baskınlarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye bin 57 personel, 252 araç, 91 motopomp ile, zabıta bin 79 personel, 181 araç ile İSKİ bin 615 personel, bin 4 iş makinesi ve araçla, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Trafik ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri görev yapıyor.

- Yüksek kesimlerde kar yağışı

Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da devam yağmur sabah saatlerinde daha da yoğunlaştı. Yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Rüzgarın da eşlik ettiği kar yağışı nedeniyle kara ve hava trafiğinde herhangi bir aksamaya olmadı.

Silivri, Çatalca, Esenyurt ve Büyükçekmece'de kar yağıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Silivri'de D100 kara yolu ile TEM otoyolunda sürücüler zaman zaman ilerlemekle güçlük çekiyor.