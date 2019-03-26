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İstanbul’daki tüm emniyet personeli için ’Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi’ hizmete açıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında ’Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi’ açıldı.

26 Mart 2019 Salı 12:38
İstanbul’daki tüm emniyet personeli için ’Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi’ hizmete açıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında ’Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi’ açıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın katılımı ile açılışı yapılan kütüphaneden tüm emniyet personeli faydalanacak.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının içerisine Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi açıldı. Açılışa; İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar ve çok sayıda personel katıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan açılışı yapılan kütüphaneye kendi yazmış olduğu, ’15 Temmuz Kıyamet Gecesi ve Milli Vuruş’ isimli kitabı hediye ederken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise ’Büyük İstanbul Tarihi’ isimli kitabını hediye etti. Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Çalışkan’a kütüphanenin ilk üyesi olarak üye kartını takdim etti. Yaklaşık bin adet kitabın yer aldığı kütüphaneden tüm emniyet personeli faydalanacak.



“Kendim de okumaya çalışıyorum, okuduğum zaman da dinleniyorum”


Kütüphaneyi çok faydalı bulduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Okuduğumuz kadar güçlüyüz, okuduğumuz kadar özgüvenimiz var, okuduğumuz kadar faydalıyız. Ne kadar okursak o kadar, pozitif manada, iyi yönde, iyi şeylere sahibiz. Ben kendi özel hayatımda da, ailemde de, meslektaşlarıma da okumaya çok teşvik ediyorum. Kendim de okumaya çalışıyorum, okuduğum zaman da dinleniyorum. Hem kendime güvenim artıyor hem de gerçekten herkesin bir dinlenme yöntemi var, benim de dinlenme yöntemlerimden bir tanesi okumak. O yüzden bu kütüphane bana çok anlamlı geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Kitapla dost bir emniyet teşkilatı hem gelecek hem de günümüz açısından son derece önemli”


İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise “Biz, il kültür ve turizm müdürlüğü olarak şahsınıza ve teşkilatınıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu zaten bizim görevimiz. Bu kütüphanenin görünen boyutu son derece güzel ama onu çok aşan bir manası ve mahiyeti var. Kitapla dost bir emniyet teşkilatı hem gelecek hem de günümüz açısından son derece önemli. Bizzat burada, emniyetin kalbinde bu kütüphaneyi açarak aslında kütüphanecilik haftasında en önemli farkındalığı sağladınız” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:38
  1. kültür
  2. kitap

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