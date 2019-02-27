İstanbul'daki terör örgütü DHKP/C operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Ümit İlter'in, Dursun Karataş'ın 2008'de ölümü sonrasında örgüt elebaşılığına getirildiği, örgüt davasında aldığı hapis cezasının infazını tamamlayarak 2015'te cezaevinden çıktığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, dün Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan operasyonda, binanın üst katındaki gizli bölmelerde yakalanan İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde genel sekreteri Ümit İlter ile "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile aynı suçtan aranan sözde Halkın Hukuk Bürosu sorumlusu Barkın Timtik, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek", "yönetmek", "bunların hareketlerine katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından arama kaydı bulunan sözde halkın mühendis mimarları sorumlusu Barış Yüksel ile operasyon sırasında binada bulunan Betül Varan ve Sultan Gökçek'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden Ümit İlter'in, 29 Ocak 1991'de İzmir'deki ABD konsolosluğu ve Çay Mahallesi Polis Karakolu'na düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu 8'inin de yaralandığı bombalı saldırıların faili olduğu ve 29 Nisan 1991'de düzenlenen DEV-SOL operasyonunda yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

İstanbul adliyesinde, 1989-1992 yılları arasında gerçekleştirilen 26'sı cinayet 169 terör eylemine ilişkin açılan 16 sanıklı davada idamla yargılanan İlter'in, aldığı 24 yıl ağır hapis cezasının infazını 2015 yılında tamamlayarak cezaevinden çıktığı kaydedildi.

Ümit İlter'in terör örgütü DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünün ardından cezaevindeyken örgüt elebaşılığına getirildiği belirtildi.