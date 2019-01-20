0553 313 94 23

İstanbul'daki terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 Ocak 2019 Pazar 10:04
İstanbul'daki terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç yakma eylemlerine katılan, haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 15 Ocak'ta Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 10:04
  1. İstanbul
  2. KCK
  3. operasyon
  4. PKK
  5. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi" Yenikapı Metro İstasyonu'nda ziyarete açıldı
    1. "Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi" Yenikapı..
    2. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü..
    3. Serdar Ortaç özür diledi: Benim..
    4. 'Çiçero'nun başkent galası yapıldı
    5. Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a..
    6. Kilis'in tarihi evleri araştırma..
    7. Galatasaray'ın yıldızı Sinan Gümüş'e..
    8. "Doğal gazı yaygınlaştırmak için..
    9. Özbeklerin zengin ekmek kültürü
    10. Kayaklı Koşu Genç Milli Takımı..
    11. Libya'daki çatışmalarda bir gazeteci..
    12. Şili'de 6.7 şiddetinde deprem
    13. Atletizmde 4 madalya
    14. Fuat Oktay: Ekonomik saldırıyı böyle..
    15. ASELSAN Albatros’la dalgaları aştı
    16. Fenerbahçe-Bursaspor rekabetinde 100...
    17. "MEB-İTÜ" ile mesleki ve teknik..
    18. Alp Disiplini Milli Takımı,..
    19. Türkak akreditasyon hizmeti veren tek..
    20. Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?