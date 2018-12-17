THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul'daki terör operasyonu

Gözaltına alınan 2 şüphelinin farklı tarihlerde yurt içinde 9 bombalı terör saldırısını gerçekleştirdikleri tespit edildi- Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında silahlı eğitim aldığı ve terör örgütü MLKP'nin bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu ifade edilen şüphelilerden Birgül M'nin terör örgütü YPG içinde MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlendi

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
İstanbul'daki terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin yurt içinde meydana gelen 9 bombalı saldırıda bulunduğu belirlendi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, 12 Aralık'ta Altunizade Mahallesi İnci Çıkmazı Sokak'taki bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı el yapımı patlayıcı asılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, kimliği tespit edilen şüpheliler Birgül M. (27) ve yanındaki kişinin Ataşehir'deki bir hücre evinde kaldığı belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kaldığı eve ve binaya bomba döşemiş olması ihtimaline karşı, zanlıları evden çıktıkları sırada gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında el bombası ve elektrik bandı ile elektronik devre ölçüm cihazı bulunurken, adreslerinde de özel güvenlik montu, peruk, lehim makinesi, elektronik açma-kapama aparatları, tornavida takımı, elektrik bandı ve kablolar ele geçirildi.

- 9 ayrı bombalı saldırının faili

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, 26 Temmuz 2015'te İzmir'in Karşıyaka ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı, 11 Ağustos 2015'te İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı saldırı, 12 Ağustos 2015'te İzmir'in Bornova ilçesi MHP İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı, 29 Ekim 2015'te İzmir'in Buca ilçesinde görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı, 3 Mart 2016'da İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan TOMA fabrikasına silahlı ve el bombalı saldırı, 3 Nisan 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde polis servisi güzergahına bombalı saldırı, 31 Ağustos 2017'de İzmir'de cezaevi servis aracına bombalı saldırı, 3 Şubat 2018'de Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait otonun geçiş güzergahına bombalı saldırı ile 26 Şubat 2018'de Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi eylemlerinin faili oldukları tespit edildi.

- "Örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi"

Şüpheli Birgül M'nin 2010 yılında MLKP terör örgütüne katıldığı, 2011'de PKK'nın Kuzey Irak'taki kampında silahlı eğitim aldığı, bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı ve örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu belirlendi.

Eğitimler sonrasında terör örgütü YPG'nin çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü anlaşılan Birgül M'nin, İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  1. İstanbul
  2. MLKP
  3. operasyon
  4. terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.
    1. Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa..
    2. Beyninden 1,2 kilogram kist alındı
    3. Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa..
    4. İzmir'de okul servis minibüsünde..
    5. Sivasspor ve Bahçeşehir Koleji..
    6. FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte..
    7. Bakan Albayrak açıkladı! 'Bütçe 7.6..
    8. Siyonist zulmü Müslümanların sınavı
    9. Günün en ilginç hırsızlık olayı!..
    10. Bakan Akar Malezyalı mevkidaşı ile..
    11. TOFAŞ, Cedevita Zagreb'e konuk olacak
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 500..
    13. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!..
    14. AK Parti'de o adaylar değişecek mi?
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz..
    16. Konya Toplu Açılış Töreni
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa..
    18. "Minik Ahiler Değerlerini Öğreniyor"..
    19. Büyük dikkatsizlik! İçinde çocuk vardı
    20. Erdoğan'dan Fatih Portakal'a sert..
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'