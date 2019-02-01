İstanbul'daki taksicileri sevindirecek gelişme!
İstanbul'da kullanılan B ve C segmenti ticari taksilerde kullanım süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı.01 Şubat 2019 Cuma 16:11
İstanbul'da B ve C segmenti sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı.
Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu.
Turkuaz ve siyah taksiler 8 yıl
Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.
Kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ticari taksi sahiplerine mesaj göndererek duyurdu.
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