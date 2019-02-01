İstanbul'daki taksicileri sevindirecek gelişme!

İstanbul'da B ve C segmenti sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu.

Turkuaz ve siyah taksiler 8 yıl

Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.

Kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ticari taksi sahiplerine mesaj göndererek duyurdu.