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İstanbul'daki taksicileri sevindirecek gelişme!

İstanbul'da kullanılan B ve C segmenti ticari taksilerde kullanım süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 16:11
İstanbul'daki taksicileri sevindirecek gelişme!

İstanbul'da B ve C segmenti sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı.
Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu.

Turkuaz ve siyah taksiler 8 yıl

Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.

Kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ticari taksi sahiplerine mesaj göndererek duyurdu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:11
  1. İstanbul
  2. ticari taksi
  3. sarı taksi
  4. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

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