İstanbul'daki Suriye Zirvesi,hainleri korkuttu!
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, İstanbul'daki 4'lü Suriye zirvesinde işgal altında tuttukları bölgelerin tehdit edildiğini söyledi.30 Ekim 2018 Salı 07:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya BaşbakanıAngela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İstanbul'da kabul etti.
Suriye Zirvesi için bir araya gelen 4 lider, bölgedeki sorunları masaya yatırdı.
Fırat'ın doğusuna bombardıman
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin bölgeden temizlenmesini gündeme getirdi.
Zirveden sadece 1 gün sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusunu bombardıman altına aldı.
TSK'nın düğmeye basmasıyla terör örgütü PKK telaşlandı.
Örgüt medyasına açıklama yapan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, zirvede işgal altında tuttukları bölgelerin tehdit edildiğini ifade etti.
Türkiye'ye destek olmayın çağrısı
Teröristbaşı Karasu; Rusya, Almanya ve Fransa'nın Türkiye'ye destek olmaması çağrısında bulunarak bombardımanların kötü sonuçlar doğuracağını ifade etti.
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