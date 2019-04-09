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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul’daki seçimlere ilişkin usulsüzlük iddialarına suç duyurusu

Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), İstanbul’daki seçimlerin incelenmesi isteyerek, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

09 Nisan 2019 Salı 19:15
İstanbul’daki seçimlere ilişkin usulsüzlük iddialarına suç duyurusu

Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), İstanbul’daki seçimlerin incelenmesi isteyerek, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), İstanbul’daki seçimlerin incelenmesi gerektiğini ifade ederek, usulsüzlüklerin yaşandığı iddia edilen seçimlerde bu kişilerin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yaptı.


Dernek Başkanı Muhammed Gömük, suç duyurusuyla ilgili, “Bilindiği üzere seçimi fırsat bilinerek ülkemizde ciddi bir kaotik ortam oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda da İstanbul hedef alınmıştır. Dernek olarak da mevcut riskler öngörülmüş olup, vatani görev addettiğimiz amacımız doğrultusunda buna sebep olan kişilerin tespiti ve cezalandırılması amacı ile savcılığa başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.” dedi.



Gömük, Büyükçekmece ilçesine dikkat çekerek, "İl ve ilçe dışından taşınan insanların adresi olarak; anaokulları, tır garajı, boş arsalar inşaatlar gösterilmek sureti ile hayali seçmenler tespit edilmiş, devam eden sayım süresince de aradaki oy farkı 29 binden 14 binlere kadar düşmüştür ve bu farkın sayım hatası olarak kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.” şeklinde konuştu.



FETÖ vurgusu: "Ülkemiz ciddi bir FETÖ tehlikesi altındayken..."


Gömük, İstanbul Barosunun basına yansıyan açıklamalarına da tepki göstererek, şöyle devam etti:


“31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu İstanbul ilinde yaşanan karışıklık ve gerginlik, her seçimde karşılaştığımız, olası seçim itirazlarından ibaret değildir. Burada amaç; hem ülkenin şeffaf ve adil bir seçim yürütülmesine hem de insanların karşı karşıya getirilmesine sebep olacak derecede ciddi müdahaleler söz konusudur. Her seçimde sayım hatası, itirazlar yaşanması her seçimin olağan sonucudur; ancak ülkemiz ciddi bir FETÖ tehlikesi altındayken, bu terör örgütü hala iç işlerimize kadar her çirkin yolu kullanarak müdahale etme çabası içerisindeyken özellikle İstanbul ilinde yapılan seçimdeki usulsüzlüklerin görmezden gelinmemesi gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 19:15
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