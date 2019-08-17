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İstanbul'daki sağanak

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş:- "Altyapıdan kaynaklanan sorun tamamen yağmur suyu debisinin yükselmesi sonucu oluştu, alt hatta kalan Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'ndaki hatlardan suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından su taşması meydana geldi"- "Konunun altyapı ile ilgili olduğu, çatı ile alakalı olmadığının bilinmesini rica ederim"

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:49
İstanbul'daki sağanak

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul'da yaşanan ani yağıştan Kapalıçarşı'nın da etkilendiğini belirterek, "Altyapıdan kaynaklanan sorun tamamen yağmur suyu debisinin yükselmesi sonucu oluştu, alt hatta kalan Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'ndaki hatlardan suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından su taşması meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki sağanağın ardından Kapalıçarşı yönetimi ve ekibinin zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirdiğini ve gerekli afet çalışmalarına başlandığını belirtti.

Fatih Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa hattı, Mısır Çarşısı hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışmaktadır. Aşağıda kalan bu hatlardaki suyun gitmemesi, Kapalıçarşı'nın rögarlarına baskı yaparak taşmaya neden oldu. Bugün yaşanan ani yağışla Eminönü ve Kapalıçarşı'ya metrekareye 114 kilogram yağış düşmüştür. 1 aylık yağışın 1 saatte yağdığını söyleyen Meteoroloji, bunun bir afet olduğunun altını çizmektedir."

İstanbul'da yaşanan ani yağışın getirdiği olumsuz durumdan Kapalıçarşı'nın da etkilendiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu tamamlanmış olup, gelen yağmur suları, yağmur suyu inişleri ile mevcut altyapı sistemine bağlanmıştır. Yağan yağmur suyu debisinin yüksek olması nedeniyle tüm Mahmutpaşa'nın bağlı olduğu kanalizasyon sistemi yetersizliğinden su gidecek yer bulamadığından yağmur suyu inişlerinde birikmeye sebep olmakta ve inişlerden taşma yapmaktadır. Konunun altyapı ile ilgili olduğu çatı ile alakalı olmadığının bilinmesini rica ederim."

Kapalıçarşı'nın altyapı sorunlarına değinen Kurtulmuş, "Altyapıdan kaynaklanan sorun tamamen yağmur suyu debisinin yükselmesi sonucu oluştu, alt hatta kalan Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'ndaki hatlardan suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından su taşması meydana geldi." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:49
  1. Kapalıçarşı
  2. sağanak
  3. yağış

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