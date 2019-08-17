0553 313 94 23

İstanbul'daki sağanak

İBB, sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor- Yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda 20.00'ye kadar kuvvetli bir şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
İstanbul'daki sağanak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da özellikle Boğaz çevresi ile Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Şehir Hatları, İDO, BUDO seferlerinde bazı iptaller yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülürken, metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış düştü.

İBB, sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy bölgelerinde meydana gelen su baskınları ve göllenmelere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beyaz Masa 153'e gelen 2 bin 414 ihbar da İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerinde çözüm ekipleri tarafından inceleniyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da beraberindeki teknik ekiple özellikle Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattında ise enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamıyor.

Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."

Bu arada, yağışın, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda saat 20.00'ye kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:04
  1. İbb
  2. sağanak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç prensesi ocakbaşına geçti
    1. Norveç prensesi ocakbaşına geçti
    2. Fındık bilim istiyor
    3. İstanbul’da etkili olan yağış sonrası..
    4. FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı..
    5. GÜNCELLEME - Ukrayna'da otelde yangın:..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya..
    7. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı..
    8. Hong Konglular bir kez daha sokaklara..
    9. Arsenal iki golle kazandı
    10. Ayna tasarım fikirleri | Minimal,..
    11. Bursa’da hortum paniği
    12. CHP’li belediyeler milletin vergisiyle..
    13. Diyafram nefesi nasıl alınır?
    14. Saatler sonra İBB'den ilk açıklama
    15. İrmik ölçülü kullanıldığında faydalı..
    16. 30 dakika yağmur yağdı, İznik göle..
    17. Yıldırım ormanı kül etti
    18. Yayladağı’nda otomobil devrildi: 6..
    19. Armutlu’da kadın ve erkek cesedi..
    20. Diyarbakır’da caddeler grafiti ile..
    21. Fatih’e metrekareye 114 kilogram yağış..
    22. Atletizm Milli Takım kampı..
    23. Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC..
    24. Fenerbahçe'de ayrılık! Anlaşma için..
    25. Alanya’da serinlemek isterken canından..
    26. "Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
    27. Çan’da şiddetli yağış sonrası Öz de..
    28. Suriyeliler bir an önce güvenli..
    29. Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi
    30. İşadamı Adnan Akcan’ın 17 Ağustos..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu