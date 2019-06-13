0553 313 94 23

İstanbul'daki sağanak

Pendik'te suya kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran İBB yol bakım işçisi Metin Keskin:- "Şu anda çok sağlıklı. Ben de çok sevindim. Artık bu bizim yavrumuz oldu. Bir can kurtardık. Her merhametli ve vicdan sahibi insanın yapması gereken görevdir. Biz üzerimize düşen görevi yaptık, mutluyuz" - Veteriner hekim Mevlüt Maytalman: - "24 saat müşahede süresi var. 24 saati doldurduktan sonra sahiplendirme işlemini yapacağız. Önceliği İBB Yol Bakıma vereceğiz. Onlar sahiplenmezse sahiplenmek isteyenlerin başvurularını müdürlüğe bekliyoruz"

13 Haziran 2019 Perşembe 11:14
İstanbul'daki sağanak

İSTANBUL (AA) - Pendik'te suya kapılan yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım işçisi Metin Keskin, "Şu anda çok sağlıklı. Ben de çok sevindim. Artık bu bizim yavrumuz oldu. Bir can kurtardık. Her merhametli ve vicdan sahibi insanın yapması gereken görevdir. Biz üzerimize düşen görevi yaptık, mutluyuz." dedi.

Tepeören Sahipsiz Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Keskin, Pendik D-100 Karayolu üzerinde yağıştan dolayı biriken suya müdahale etmek için İBB Yol Bakım Müdürlüğü ekipleri olarak olay yerine gittiklerini söyledi.

Yolu açtıklarını belirten Keskin, "Yol kenarındaki telin üzerine tırmanmış yavru kediyi gördük. İlk elimize aldığımızda baygın vaziyetteydi, miyavlama sesi yoktu. Kediyi kenara alıp aşağıya sarkıtarak ve masaj yaparak ağzındaki suyu boşalttık. Yine miyavlama sesi yoktu. İBB'den aldığımız ilk yardım eğitimiyle suni teneffüs yaptık. Suni teneffüs yaptıktan sonra kediden miyav sesi geldi." ifadelerini kullandı.

Kediyi, miyav sesini duyduktan sonra hızlı bir şekilde İBB'nin hayvan barınağına getirdiklerini aktaran Keskin, "Şu anda çok sağlıklı. Ben de çok sevindim. Artık bu bizim yavrumuz oldu. Çok mutluyum, bu şekilde olması duygulu bir şey. Bir can kurtardık. Her merhametli ve vicdan sahibi insanın yapması gereken görevdir. Biz üzerimize düşen görevi yaptık, mutluyuz." diye konuştu.


- "Kediyi sahiplendireceğiz"

Veteriner hekim Mevlüt Maytalman da yavru kedi kendilerine geldiğinde ıslandığı için vücut ısısının düşmesi sonucunda hipotermi geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hemen tedavisine başladık. Muayenesini ve kan tahlillerini yaptık. Daha sonra ısınması için kuvöze koyduk. Şu an durumu gayet iyi. 24 saat müşahede süresi var. 24 saati doldurduktan sonra sahiplendirme işlemini yapacağız. Önceliği İBB Yol Bakıma vereceğiz. Onlar sahiplenmezse sahiplenmek isteyenlerin başvurularını müdürlüğe bekliyoruz."

Bir gazetecinin kediye herhangi bir isim konulup konulmayacağına yönelik sorusuna ise Maytalman, "Kurtaran kişiye sormak lazım." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Keskin, "Bu İstanbul'un kedisi. Hepimizin kedisi oldu artık. İstanbul halkının isim vermesini talep ediyorum." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:14
  1. Pendik
  2. sağanak
  3. yavru kedi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler peşine düştü, paha biçilemiyor
    1. İngilizler peşine düştü, paha..
    2. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Yerle..
    3. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    4. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    5. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    6. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    7. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    8. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    9. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    10. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    11. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    12. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    14. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    15. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    16. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    17. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    18. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    19. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    20. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    21. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    22. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    23. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    24. Polisten servis araçlarına denetim
    25. İstanbul'da fuhuş operasyonu
    26. Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    28. MEB'den velilere "yaz tatili etkinlik"..
    29. İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’..
    30. Osmaniye’de tekvando seçmeleri
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı