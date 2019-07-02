İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu Operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 91 mermi ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa bölgesindeki bir organize suç örgüne yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 20'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 91 mermi ve 1 telsizi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



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