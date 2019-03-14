İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu Elebaşılığını tutuklu Emrah S'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve elebaşılığını "Arap Emrah" lakaplı tutuklu Emrah S'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mermiler basın mensuplarına sergilendi.

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