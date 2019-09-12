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AK Parti grubu teklif etti! İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha

İBB Meclisi’nde AK Parti grubunun öğrenci aylık abonman ücretini 40 TL’ye indirme teklifinin kabul edilmesinden sonra bir müjde daha geldi. Yine AK Parti grubunun teklifiyle, liseden mezun olan ancak üniversiteye yerleşemeyen gençler ‘öğrenci indirimi’nden yararlanabilecek.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:55
AK Parti grubu teklif etti! İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti grubu, öğrenci akbilinin kapsamıyla ilgili tasarıyı Meclis gündemine sundu. Tasarıya göre, liseden mezun olan ancak herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen gençler ‘öğrenci’ statüsünde kabul edilerek aylık 40 TL karşılığında abonman tarifesinden yararlanabiliyor. İBB Meclisi’nde görüşülen söz konusu teklif, kabul edilerek yürürlüğe girdi.

"Hayırlı olsun"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

“İBBMeclisi İBB AK Parti Grubu olarak, öğrencilerimize sağladığımız aylık abonman indirimini şimdi de liseden mezun olduktan sonra üniversiteye giremeyen öğrenci kardeşlerimiz için de uyguluyoruz. İBB AK Parti Grubu olarak verdiğimiz teklif meclisimizden geçti. Hayırlı olsun.”

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:55
  1. AK Parti
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. öğrenci
  4. indirim

YORUM YAZ

  • DEMİR DEMİR 11 dk önce
    Siz indirin CHP hanesine yazılsın bunu sizin yaptığınızdan kimin haberi var
  • BİLALBİLAL11 dk önce
    Haberde ısrarla akp teklif etti diye geçiyor komik. 25 yıldır neden yapmamışlar? İmamoğlu yaptı diyeceksiniz
  • ihsanihsan13 dk önce
    ÖMÜR BOYU MU
  • tunatuna18 dk önce
    İmamoğlu yapmadı sanki.. Bundan önceki dönemde NEDEN yapılmadı acaba diye sorarlar adama..
  • Ahmet ORHANAhmet ORHAN34 dk önce
    İŞÇİYE YAPIN LİSE MEZUNUNUNA DEĞİL.Lise mezunu üniversiteye yerleşememiş, buna indirim yapmanın ne anlamı var?
  • Duyarlı vatandaşDuyarlı vatandaş38 dk önce
    O zaman bütün lise mezunları indirimli binebilecektir. Bu indirim ne zamana kadar sürebilir?

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