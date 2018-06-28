İstanbul'daki o taksici gözaltına alındı

Olay İstanbul Nişantaşı'nda değil Fatih Nişanca'da 10-11 Nisan tarihleri arasında meydana geldi. Kadın turist havalimanından Beyazıt'a gitmek için bindiği taksiden trafik yoğunluğu nedeniyle Fatih'te indi. Bunun üzerine taksici bir vatandaşın çektiği kamera görüntülerinden de görüldüğü gibi kadın turiste tepki göstererek bavulunu yere fırlattı. Taksicinin adının Ali İhsan A. olduğu öğrenildi.

TAKSİYE MEN

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirleri ekiplerince gözaltına alınan Ali İhsan A. olayı anlattı. Kadın turistin şikayetçi olmadığı taksi şoförü hakkında belediye makamlarınca 259 TL cezai işlem yapıldı. Taksiciler Esnaf Odasınca taksicinin kullandığı 34 TDF .. plakalı ticarinin trafikten men edildiği tespit edildi.

3 BİN 481 TL CEZA KESİLDİ

Sivil Trafik Ekibi'nce taksi şoförüne korsan taşımacılık, yolcu indirme bindirme kurallarına riayet etmemek ve saygısızca araç kullanmak maddelerince toplamda 3 bin 481 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.