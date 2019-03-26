MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer limanın önemine işaret ederek, "Kruvaziyer aslında Fethiye ile ilgili bir sorun değil. Kruvaziyerin Ege'ye gelmesi ve Ege'den devam etmesi gerekiyor. O yüzden İstanbul'da ihtiyaç var. Biz İstanbul'daki liman işini bu yıl halledeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, Fethiye DSİ Sosyal Tesisleri'nde, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Fethiye Kordonu'nda esnafı ziyaret eden Ersoy, daha sonra Karagözler Mahallesi'ndeki Telmessos Antik Tiyatro'da incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, konaklama dışı harcaması yüksek turist sayısını artırmak, turistin konaklama dışında da harcama yapmasını sağlamak için turizm bölgelerinde farklı aktiviteleri hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Telmessos Antik Tiyatrosu'nu özellikle ziyaret ettiğini belirten Ersoy, tiyatronun ihalesinin çeşitli nedenlerle iptal edildiğini, buranın önümüzdeki yıl 12 aylık restorasyon sürecinden yararlandırılacağını dile getirdi.

Telmessos Antik Tiyatrosu'nun iki ayrı önemi bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Burası hem Türk turizmine kazandırılması açısından önemli hem de Fethiye'nin tam merkezinde bulunması nedeniyle önemli. Bu özelliğiyle denize sıfır noktasında bulunan dünyada belki de tek amfi tiyatro. Şehrin merkezinde de olduğu için restorasyon tamamlandıktan sonra 3 bin 500 kişi amfi tiyatroyu kültür sanat merkezi olarak da kullanacak." diye konuştu.

Ersoy, turizmde sezonu uzatmak ve daha nitelikli turist gelmesini sağlamak için kültür sanatla bütünleşmiş şekilde turizm yapılması gerektiğini söyledi.

Yürütülecek çalışmalarda amaçlarının, insanların tesislerden çıkıp şehir merkezindeki aktivitelere katılmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Ersoy, şehir merkezindeki esnafın da turizmden gelir elde etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"Turizm bölgeleri beni görmeye alışsın"

Turizm bölgelerine mesajı olduğunu belirten Ersoy, "Turizm bölgelerinde beni görmeye alışsınlar. Ben çok sık gezeceğim ve zaten gezmem gerekiyor, çünkü benim işim bu. Turizm bölgelerini gezip görmem ve yerinde tespitlerde bulunmam gerekiyor. İş yapma modelim de o. Ben yerinde tespit edip hızlı karar veriyorum." dedi.

Ersoy, Fethiye'de de sektör temsilcileriyle buluşarak sıkıntıları dinlediğini, kendi bakanlığıyla ilgili sorunları çok çabuk çözeceğini ifade etti. Bakan Ersoy, sorunları hemen şimdi gündeme alıp, nisan ayı içinde hızlı bir şekilde karara bağlayacaklarını bildirdi.

Diğer bakanlıklarla ilgili konuları da çözüme kavuşturmak için çaba göstereceğini söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Sektör temsilcisi arkadaşlara da söyledim. Projelerini hazırlasınlar bizimle paylaşsınlar. Biz kendi bakış açımızla gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ilgili bakan arkadaşlarımızın katıldığı bir toplantı organize edeceğiz. Birikmiş sorun kalmayacak. Tabii çözülebilecekler için söylüyorum. Kanuna, nizama, yönetmeliklere uygun olan hepsini halledeceğiz. Olmayanların da niye olmadığını anlatacağız ama benim duyduğum kadarıyla öyle çok aşılamayacak bir sıkıntısı yok Fethiye’nin. Hızlı bir şekilde hayata geçiririz."

Kruvaziyer turizminin ülke için önemli olduğunu, bununla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirten Ersoy, şunları ifade etti:

"Kruvaziyer aslında Fethiye ile ilgili bir sorun değil. Kruvaziyerin Ege'ye gelmesi ve Ege'den devam etmesi gerekiyor. O yüzden İstanbul'da ihtiyaç var. Biz İstanbul'daki liman işini bu yıl halledeceğiz Kruvaziyer liman ihalesi gerekiyor. Karaköy inşallah Mayıs 2022'de hayata geçirilecek aldığımız taahhüde göre. O da 3 tane büyük gemi alabiliyor. Sonrasında yeterli kalmıyor. 5 ile 6 gemiyi kapsayacak yeni bir limana ihtiyaç var. En geç 2021 yılında. Biz Çevre Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile bu işi halledeceğiz. Talep de var. Yerde üç aşağı beş yukarı netleşti. Bir proje dahilinde uzlaşacağız. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkıp netleştireceğiz. Orada hem talep var hem de yatırımcı firma var. Özellikle gemi operatörleri yapmak istiyorlar. Bu da bizim için avantaj. Demek ki talep olacak İstanbul açısından. Eğer siz İstanbul'u düzenleyemezseniz Ege'de başarılı olma şansınız yok. Çünkü İstanbul'a geçecek olan büyük gemilere Ege'de stop power yapıyorlar. O yüzden İstanbul'un paralelinde Fethiye hallolabilir. Biz İstanbul'u halledeceğiz daha sonra ihtiyaç dahilinde Fethiye ile ilgili çalışmayı da yaparız."

Bakan Ersoy, Türkiye ağırlıklı yazlık bölgelerin charter destinasyon olarak anıldığını, yüzde 80-85 yolcunun charter uçuşlarını tur operatörleriyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Burada nitelikli turiste geçiş açısından bir çalışma başlattıklarını bildiren Ersoy, "Geçen yılın sonlarında Türk Hava Yolları ile bir protokol imzaladık. Nisan ayı itibarıyla hayata geçiyor. İlk etapta 67 sefer haftalıktı ama şimdi biz onu 72'ye çıkarttık. Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan ve Körfez ülkelerinden uçuşlara, tarifeli seferlere nisan ayından itibaren Türk Hava Yolları başlıyor. Sayısını daha da artıracak." diye konuştu.

Dünya genelinde Boeing 737 Max uçaklara uçuş yasağı konulduğunu belirten Ersoy, "Bu sıkıntı yaratıyor. Dünyanın birçok yerinde filolarda azalma var şu anda ama önümüzdeki seneden itibaren Türk Hava Yolları filosundan... yeni İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle önünde bir engel kalmadığı için Türk Hava Yolları her yıl 50 tane uçağı filosuna dahil ediyor. Bu yeni gelen uçaklarla birlikte biz de bu sayıyı artıracağız. Yani haftalık 72 olan bu turizm destinasyonuna direkt uçuşları inşallah 2023'e kadar aşamalı bir şekilde 500 sefere kadar çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Ersoy, tanıtım için gerekli destekleri verdiklerini, uçuş desteği de vererek bu sorunu çözeceklerini söyledi. Bu çalışmaları sadece Türk Hava Yolları ile sınırlı tutmak istemediklerini ifade eden Ersoy, eylül ayında da Sun Ekspres ve operasyonel yeteneği olan hava yollarıyla tarifeli sefer yapmak kaydıyla protokoller dahilinde destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "Yüzde 15'lik artış

Türkiye'ye gelecek turist sayısında önemli artış beklediklerini, bunu erken rezervasyonlarda gördüklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda özellikle yazlık bölgelerde sıkıntı görünmüyor. Yıl ortalaması, Türkiye ortalaması diye bakarsanız benim yüzde 15'lik artış beklentim devam ediyor. Erken rezervasyonlar çok daha yüksek. Biliyorsunuz erken rezervasyonlar yüzde 50'nin üstündeydi. İlk etapta azala azala gelir. Trend olduğunuz zaman önce çok yoğun erken rezervasyon alırsınız, sonra azala azala devam eder ama 'yıl ortalaması ne olacak?' diyorsanız, benim hala beklentim yüzde 15'in üzerinde. Türkiye genelinde artış olacağını düşünüyorum. Özellikle yazlık bölgelerde bu oranın daha yüksek olmasını öngörüyoruz. Ben şu anda inşallah bir sıkıntı olmadan 2019 sezonunu Türkiye atlatır diye düşünüyorum."

Bakan Ersoy'a, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, Fethiye Belediye Başkan adayı Muhittin Kayabaş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve yetkililer eşlik etti.