İstanbul'daki kurulacak 2'nci baro için önemli açıklama

Vesayetçi baroların saltanatını sona erdirmek için hayata geçirilen çoklu baro sistemi sonrası, İstanbul’da 2’nci baro için harekete geçildi.

Kurulması planlanan 2’nci baro için toplanan imza sayısının 1000’i aştığı beliritldi.

Avukatlar, İstanbul’daki yeni baro için destek çağrıları yaparken, aynı zamanda kurucu avukatlar irtibat için telefon numaralarını yayınladı.

Yeni baro için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Meslektaşlarımız,

Yeni Baro Başvurusu İçin teknik zorluk yaşayanlara yardımcı olmak için bugün de avukatlardan oluşan ekibimiz sizlere destek vermeye devam edecektir :

Aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz :

Av. Ömer Faruk Alimoğlu

0530 323 7494

Av. Ömer Can Ekdi

0532 797 09 92

İstanbul Yeni Baro

0531 780 09 71

https://www.uhap.com.tr/

Yeni Baro Kurucu Avukatlar

Av. Necati CEYLAN

Av. Niyazi PAKSOY

Av. Cavit TATLI

Av. Şengül KARSLI

Yeni baronun Twitter hesabından önemli bir bilgilendirme de yapıldı. Baronun kuruluş işlemleri hakkında yapılan bilgilendirme şu şekilde:

Yeni baronun denetlenebilir olduğuna vurgu yapılan bir diğer paylaşım ise şu şekilde: