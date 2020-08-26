İstanbul'daki kurulacak 2'nci baro için önemli açıklama
İstanbul’da 2’nci baro için toplanan imza sayısı 1000’i aştı. Yeni baronun kurucu avukatları destek çağrısı yaparken, müracaat için irtibat telefonu yayınlandı.
Vesayetçi baroların saltanatını sona erdirmek için hayata geçirilen çoklu baro sistemi sonrası, İstanbul’da 2’nci baro için harekete geçildi.
Kurulması planlanan 2’nci baro için toplanan imza sayısının 1000’i aştığı beliritldi.
Avukatlar, İstanbul’daki yeni baro için destek çağrıları yaparken, aynı zamanda kurucu avukatlar irtibat için telefon numaralarını yayınladı.
Yeni baro için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Değerli Meslektaşlarımız,
Yeni Baro Başvurusu İçin teknik zorluk yaşayanlara yardımcı olmak için bugün de avukatlardan oluşan ekibimiz sizlere destek vermeye devam edecektir :
Aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz :
Av. Ömer Faruk Alimoğlu
0530 323 7494
Av. Ömer Can Ekdi
0532 797 09 92
İstanbul Yeni Baro
0531 780 09 71
https://www.uhap.com.tr/
Yeni Baro Kurucu Avukatlar
Av. Necati CEYLAN
Av. Niyazi PAKSOY
Av. Cavit TATLI
Av. Şengül KARSLI
Yeni baronun Twitter hesabından önemli bir bilgilendirme de yapıldı. Baronun kuruluş işlemleri hakkında yapılan bilgilendirme şu şekilde:
Yeni baronun denetlenebilir olduğuna vurgu yapılan bir diğer paylaşım ise şu şekilde: