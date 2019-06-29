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İstanbul’daki kayısı festivali başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen ‘1.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:39
İstanbul’daki kayısı festivali başladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen ‘1. Malatya Kayısı Festivali’ne katıldı. Başkan Güder, kayısının Malatya ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek, “Kayısımızı layık olan yere taşımak için gayret sarf edeceğiz” dedi.


Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen ‘1. Malatya Kayısı Festivali’nin açılışı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Binlerce Malatyalının ve İstanbullunun katıldığı festivalde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya kayısısının bir milli ürün olduğunu ifade ederek, “Türkiye’mizin milli ürünü olan kayısımızı Malatya’nın dışına çıkartıp, ulusal bazda tanıtımına katkıda bulunduğu için başkanıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kayısımız, Malatya için önemli bir değer, önemli bir ekonomik katkı sunuyor. Bu katkı sadece Malatya’mıza değil, Türkiye’mize bu katkıyı sunuyor. Ve dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 75’ini biz Malatya olarak karşılıyoruz. Bu değerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerimizin tanıtımını daha üst noktalara taşımamız lazım. İşte başkanımızın bugün burada yapmış olduğu bu organizasyonda olduğu gibi. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Malatya’da bu etkinliğimizi askıya almıştık. Ondan sonra şehitlerimizden dolayı birkaç yıl ara vermiştik. Ama birkaç gün öncesinde Malatya’da tüm belediye başkanları, Valiliğimizin girişimi ile bir toplantı düzenledik. İnşallah Malatya’mızda da 17-21 Temmuz tarihleri arasında, Malatya’mıza yakışır, kayısımıza yakışır bir festivali, hem festival havasında, hem orada bir fuar havasında kutlamayı yapacağız. Kayısımızı layık olan yere taşımak için gayret edeceğiz. İstanbul’da kendimi Malatya’da hissettim. İstanbul’da Malatyalıların birlik ve beraberliğini gördüm, dayanışmasını gördüm ve birbirine nasıl sahip çıktıklarını gördüm. Ve bundan da bahtiyarlık duydum, mutlu oldum” ifadelerini kullandı.


Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirasa da dikkat çeken Başkan Güder, “Battalgazi Belediye başkanı olarak şunu da ifade edeyim. Malatya’mız, sadece kayısısı ile öne çıkmış bir il değil. Malatya’mızda birçok tarihi ve kültürel eserimiz var. Belki biz bunları tanıtma hususunda yalnız kalmış olabiliriz. Veyahut ta sesimizi yeterince duyuramamış olabiliriz. Ama burada şunu da ifade ediyorum; Malatya’da dünya üzerinde medeniyetin ilk şekillendiği, yönetimin ilk şekillendiği yer Arslantepe’miz var. Burada sizlerin şahsında tüm İstanbulluları, tüm insanları Arslantepe’yi ziyarete davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:39
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