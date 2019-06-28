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İstanbul’daki kadın cinayeti şüphelisi Kocaeli’deki kovalamaca kafasına sıktı

İstanbul-Şile yolunda bir kadını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından Kocaeli’de kovalanan şüpheli, kaçtığı otomobil ile çıkmaz bir yola girince yanındaki tüfeği başına dayayarak intihar etti.

28 Haziran 2019 Cuma 20:28
İstanbul’daki kadın cinayeti şüphelisi Kocaeli’deki kovalamaca kafasına sıktı

İstanbul-Şile yolunda bir kadını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından Kocaeli’de kovalanan şüpheli, kaçtığı otomobil ile çıkmaz bir yola girince yanındaki tüfeği başına dayayarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da saat 16.30 sıralarında Sancaktepe-Şile-Kurtköy bağlantı yolunda 34 ST 0352 bir otomobildeki Harun Ogan ve eşi Derya Ogan tartışmaya başladı. Tartışma üzerine aracı yol kenarına çeken Harun Ogan, eşini araçtan indirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ogan araçta taşıdığı pompalı tüfekle eşini öldürerek olay yerinden otomobili ile hızla kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bilgi vermesi üzerine İstanbul ilinde bir cinayet olayına karışan Harun Ogan’ın içinde olduğu 34 ST 0352 plakalı otomobil, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolu gişelerden itibaren polis takibine alındı. Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı Ogan, kaçmaya başladı.



Yakalanacağını anlayınca eşini öldürdüğü tüfekle intihar etti


Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, İzmit Doğu Gişeleri’ni kullanarak TEM otoyolundan çıktıktan sonra Sapanca yoluna girdi. Sapanca yolundan Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’ne giren araç, polisten kaçmak için daha sonra Başaran Sokak’a saptı. Başaran Sokak’ta bulunan bir inşaatın bahçesine giren otomobil sürücüsü, burada yakalanacağını anlayınca aracında bulunan pompalı tüfek başına ateş ederek intihar etti.



Şahsı kovalayan polis ekibinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrol sonucunda Harun Ogan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlamasının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzerine Kocaeli Devlet Hastanesi kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:28
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