İstanbul’daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcı kimdir?
Ömer Faruk Ataş Emniyet Müdürü kimdir? İstanbul istihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcı kimdir? Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, twitter paylaşımında bu kez İstanbul’daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcısını hedef aldı. İstanbul’daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcı Ömer Faruk Ataş kimdir?
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, Dubai polisinin gözaltına aldığı iddiaları sonrası paylaşımlarda bulunmamıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker yeniden paylaşımlarına başladı. Peker’in paylaşımların asıl hedefinin Türkiye olduğu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de MHP lideri Bahçeli tarafından dile getirilmişti. Sedat Peker son paylaşımında İstanbul’daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcını hedef aldı.
İstanbul’daki istihbarattan sorumlu il emniyet müdür yardımcı kimdir?
İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Ömer Faruk Ataş getirildi. Daha önce Ankara İstihbarat Şube Müdürü olan Ömer Faruk Ataş, FETÖ operasyonları başta olmak üzere son olarak “Bataklık operasyonu” adı verilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş’ın da yakalandığı, uyuşturucudan elde edilen suç gelirinin ortaya koyulduğu operasyonun da beyniydi. Ömer Faruk Ataş, polis teşkilatı içindeki en donanımlı İstihbaratçılardan biri olarak biliniyor.
İstanbul il emniyet müdür yardımcıları
Ömer Faruk Ataş (İstihbarat, Tanık Koruma)
Zafer Baybaba (Asayiş, Güven Timleri)
Kayhan Ay (Terörle Mücadele, Bomba İmha ve İnceleme, İnsansız Hava Araçları)
Fatih Doğan (Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele)
Koray Şensoy (Çevik Kuvvet, Spor Güvenliği)
Taner Ertürk (Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Organize Suçlarla Mücadele)
Erdem Torlak (Muhabere Elektronik, Bilgi Teknolojileri, Silah ve Patlayıcı Madde)
Hülya Şen (Trafik Tescil, Özel Güvenlik)
Gürol Dikyol (Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Çocuk Şube, Olay Yeri İnceleme)
Serpil Hatipoğlu (İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı)
Ali Saraç (Koruma, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme)
Caner Coşar (Boğaziçi Köprü Koruma, Hassas Bölge Koruma)
Belma Aldemir (Toplum Destekli Polis, Eğitim)
Muharrem Yazgan (Güvenlik, Koordinasyon, Foto Film)
Sinan Çamuroğlu (Personel, Hukuk İşleri ve Soruşturma, Sosyal Hizmetler, Belge Yönetimi)
Alper Karalı (Genel Denetleme ve Disiplin, Strateji Geliştirme)
Murat Ellik (Polisevi, Baltalimanı Polisevi)
Neslihan Şentürk (Turizm, Dış İlişkiler, Interpol-Europol)
Cenk Özmen (İkmal, Bütçe, İnşaat Emlak, Ulaştırma, Bakım Onarım)
İstanbul emniyet müdürlüğü şube müdürler
Asayiş: Şinasi Yüzbaşıoğlu
Terörle Mücadele: Gökhan Nazlım
İstihbarat: Mustafa Varol
Organize Suçlarla Mücadele: Ömer Ünver
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele: Ömer Erhan Konanç
Narkotik Suçlarla Mücadele: Göksel Önder
Mali Suçlarla Mücadele: Hakan Erişmiş
Çevik Kuvvet: Hakan Alpaslan Kırbaş
Özel Harekat: Kadri Gençkaya
Siber Suçlarla Mücadele: Özgür Karlıtepe
Olay Yeri İnceleme: Muharrem Levent Türkmen
Koruma: Selma Gençkaya
Muhabere Elektronik: Rabia Altun
Silah ve Patlayıcı Maddeler: Öznur Selçuk Gündüz
Tanık Koruma: Ahmet Umutlu
Spor Güvenliği: Osman Tınmazol
Güven Timleri: Murat Bayhan
Boğaziçi Köprüleri Koruma: Erdem Kadıoğlu
Bölge Trafik Denetleme: Mustafa Şaşmaz
Çocuk Şube Müdürü: Cenk Bal
Deniz Limanı: Songül Güler
Güvenlik: Fatih Tınas
Foto Film: Ekrem Eren Ermiş
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları: Muhammet Hanifi Zengin
Hassas Bölgeleri Koruma: Burak Bodur
İstanbul Atatürk Havalimanı: Hüseyin Eke
İstanbul Havalimanı: Hüseyin Ağca
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: Nilgün Selvi
Hukuk İşleri ve Soruşturma: Seval Erdem Gürdoğan
Eğitim: Neslihan Turkun Alpay
İnşaat Emlak: Nadir Konak
Koordinasyon: Ömer Katipoğlu
Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol: Süleyman Gökdemir
Önleyici Hizmetler: Yusuf Burak Güler
Özel Güvenlik: Osman Katipoğlu
Personel: Gökhan Bambal
Polisevi: Gazi Kaçmaz
Bütçe: Filibya Saral
Sosyal Hizmetler ve Sağlık: Banu Ördek
Strateji Geliştirme: Esma Zeyrek Şirin
Toplum Destekli Polislik: Gülpınar Adir
Trafik Denetleme: Murat Özbek
Trafik Tescil: Hülya Yapraklı
Turizm: Ercan Bilgili
Ulaştırma: Hüseyin Güngör
Bakım Onarım: Murat Sevgi
Baltalimanı Polisevi: Mansur Bayraktar
Belge Yönetimi: İsmet Emirza
Bomba İmha ve İnceleme:Gökhan Nazlım (Vekaleten)
İkmal: Hüseyin Güngör (Vekaleten)
Bilgi Teknolojileri: Süleyman Gökdemir (Vekaleten)
Havacılık: Ömer Cankara (Vekaleten)
Genel Denetleme ve Disiplin: Seval Erdem Gürdoğan (Vekaleten)
Dış İlişkiler: Filibya Saral (Vekaleten)
Interpol-Europol: Filibya Saral (Vekaleten)
İstanbul ilçe emniyet müdürleri
Adalar: Gülseda Torun
Arnavutköy: Ercan Özmen
Ataşehir: Mesut Aslan
Avcılar: Murat Çakır
Bağcılar: Hasan Demirbağ
Bahçelievler: Burak Bal
Bakırköy: Cihat Dağdeviren
Başakşehir: Necati Aktuğ Şahin
Bayrampaşa: Hakan Demir
Beşiktaş: Ercan Çamırcı
Beykoz: Hüseyin Güleç
Beylikdüzü: Serkan Gömce
Beyoğlu: Aşkın Kılıçkeser
Büyükçekmece: Aykut Korkmaz
Çatalca: Şenol Yılmaz
Çekmeköy: Mustafa Demir
Esenler: Hakan Bolat
Esenyurt: Gökhan Karaaslan
Eyüpsultan: Ahmet Cengiz Koçak
Fatih: Alpaslan Atasoy
Gaziosmanpaşa: Gürhan Kaya
Güngören: Murat Aydın
Kadıköy: Ayhan Karaduman
Kağıthane: Murat Çaykara
Kartal: Müslüm Kahraman
Küçükçekmece: Cevdet Hürol Öztürk
Maltepe: Selçuk Aldemir
Pendik: Barış Çukur
Sancaktepe: Veli Şengül
Sarıyer: Bülent Çelik
Silivri: Cemil Erim
Sultanbeyli: Şekip Akın
Sultangazi: Turan Çelik
Şile: Uğur Kurak
Şişli: Özay Kayhan
Tuzla: Mehmet Yaşar Zehir
Ümraniye: Ali Tuna Coşkun
Üsküdar: Mehmet Baykara
Zeytinburnu: Murat Yıldırım