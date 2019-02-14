0553 313 94 23

İstanbul'daki helikopter kazası

Milli Savunma Bakanlığı:- "Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:45
İstanbul'daki helikopter kazası

ANKARA (AA) - İstanbul Çekmeköy'de 11 Şubat'ta yaşanan ve 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İstanbul'daki helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız birtakım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  1. 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı
  2. İstanbul'daki helikopter kazası
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    1. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    2. Atıcılık turnuvası
    3. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    4. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    5. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    6. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
    7. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
    8. 'İstabul Havalimanı' ve 'ortaklık'..
    9. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
    10. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
    11. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
    12. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    13. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50..
    16. Vali Deniz Selendi’de incelemelerde..
    17. 14 Şubat’ta nikah salonuna hücum..
    18. Bitlis’te fırın denetimi
    19. GTO’dan mesleki yeterlilik protokolü
    20. İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "İnfaz..
    21. Bursaspor altyapısından Sevgililer..
    22. Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi
    23. Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar..
    24. Müze inşaatında duvar çöktü: 1 ölü, 6..
    25. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    26. TCMB döviz kurları
    27. Hamsik Çin'e transfer oldu
    28. TBMM Genel Kurulu
    29. "Türk futbolu bu düzen içinde..
    30. Caddeye bırakılan eroini polis fark..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı