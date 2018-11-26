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İstanbul'daki helikopter kazası

Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Ankara'daki babaevine Türk bayrağı asıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:40
İstanbul'daki helikopter kazası

ANKARA (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 2 askerin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Sancaktepe'de sabah saatlerinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ve Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerindeki evlerinin bulunduğu alana taziye çadırları kuruldu.

Ayrıca şehitlerin evlerine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindekiler, aileleri ziyaret ederek taziyelerini iletti.



Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:40
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