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Aralarında çocuklar da var! İstanbul'daki feci kazada ölü sayısı yükseldi

Beşiktaş'ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
Aralarında çocuklar da var! İstanbul'daki feci kazada ölü sayısı yükseldi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

3 küçük çocuk hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunun 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri de morga götürüldü.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yaptığı yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

Firari sürücü aranıyor

Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsünün kimliğini belirledi. Emniyet güçleri firari sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Beşiktaş
  4. trafik kazası
  5. TEM Otoyolu Maslak mevkisi
  6. Nurullah Eray
  7. 112 acil servis
  8. Sağlık ekipleri
  9. Hiranur Özçelik

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