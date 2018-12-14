İstanbul'daki evsizler sıcak yuvaya kavuştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havanın soğumasıyla sokakta yaşayan vatandaşları; sağlık, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya devam ediyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü, psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalan veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkıyor.

Bu amaçla sokaklarda yaşayan kimsesizler, Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi'nde ağırlanırken, kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor.

Şu anda, 318 erkek Esenyurt'taki merkezde, 19 kadın ise Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlanıyor. Merkezlere yerleştirilen evsizlere; sosyolog, doktor, hasta bakıcı, berber, depocu, temizlikçi, lojistikçi ve güvenlikçi toplam 92 personel hizmet ediyor.

Uygulamanın başladığı 22 Kasım'dan bu yana bin 173'ü erkek, 43'ü kadın olmak üzere toplam bin 216 kişi sıcak yuvaya kavuştu.

Misafirhaneler, aralık-mart aylarında "açık kapı sistemi" ile çalışıyor. İBB, evsiz vatandaşlara bu merkezlerde, bilgi işlem-kayıt, banyo-berber, barınma-yatak, temizlik, üç öğün sıcak yemek, kumanya, çay ve sağlık hizmetleri sunuyor.

Merkezlere gelen kişilerin kayıtları alınarak, gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra taleplerine göre memleketine gönderiliyor, huzurevi ve bakımevine yerleştiriyor ya da ailelerine teslim ediliyor.

Sağlık sorunu olanlara öncelikle İBB'nin doktorları müdahale ederken, durumu ciddi olanlar ise hastanelere sevk ediliyor. 18 yaş altı çocuklar da yurtlara yerleştiriliyor.

Kış boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattına bildirilebiliyor. İhbarlar ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta birimleri ve polis vasıtasıyla da yapılabiliyor, evsizler kendileri de merkeze başvuruda bulunabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce geçen yıl, iki merkezde, 57 personel ile 2 bin 910 kişiye hizmet verilmişti.



