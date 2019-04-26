0553 313 94 23

İstanbul’daki cinsel saldırıya Bingöl’den tepki

Bingöl’de bir grup öğrenci, Küçükçekmece’de yaşanan tecavüz olayı nedeniyle tepki gösterip basın açıklaması yaptı.

26 Nisan 2019 Cuma 16:34
İstanbul’daki cinsel saldırıya Bingöl’den tepki

Bingöl’de bir grup öğrenci, Küçükçekmece’de yaşanan tecavüz olayı nedeniyle tepki gösterip basın açıklaması yaptı.


Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğraması nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de tepki gösterildi. Bingöl Üniversitesinde öğrenimini sürdüren bir grup öğrenci ellerinde ‘Çocuk sessiz durur sen susma’, ‘Çocuk Bedenime Dokunma’ yazılı pankartlarla yürüyüp, açıklama yaptı.


Öğrenci grubu adına basın açıklamasını okuyan Sara Özsağır, TBMM’deki tüm partilerin çocukların korunması için yasalar çıkartması gerektiğini söyledi. Özsağır, “Dini, vicdanı, insani ve ahlaki hiçbir kavrama sığmayan 5 yaşındaki kız çocuğa tecavüz edilmesi hepimizin vicdanını yaralamıştır ve bizleri derinden etkilemiştir. Biz insan olarak yaşanan bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yargının gerekli cezaları vermesini ve TBMM’de yer alan bütün partilerden çocukların korunması için kanunlar talep ediyoruz. Toplumda düzelmesi zaman alacak bu ağır tahribatların biran önce düzeltilmesi için gerekli olan tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Dünyadaki hiçbir toplumun ahlaki değerlerine yakışmayan bu tecavüz olaylarının bizim güzel ülkemizde yaşanıyor olması, ciddi bir sorgulama ihtiyacı doğurmaktadır. Biz de yetkililere şu çağrıyı yapıyoruz. Bu masum çocukların, bu güzel Anadolu topraklarının böyle vahşi ve insanlık dışı olaylara maruz bırakılmamasını istiyoruz ve sizi de gerekli olan ciddiyeti göstermeye davet ediyoruz. Bu tarz olayların sıradanlaştığı bu dönemde herkesi gerekli olan duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GAÜN Personeline Yangın Eğitimi
    1. GAÜN Personeline Yangın Eğitimi
    2. Bolu’da, TEM Otoyolu İstanbul yönü 26..
    3. Bolu'da işten çıkarılan işçilerin..
    4. Şehitkamilli Sporcular Balkan..
    5. Aydın’da FETÖ operasyonu
    6. Başkan Akın’dan bakım öncesi inceleme
    7. Bursa’da sağlıkta şiddet konuşuldu
    8. Başkan Akın: “Halkımızın güvenine..
    9. İstanbul’daki cinsel saldırıya..
    10. Bez bebek sanatçıları çalıştaydan..
    11. Trump'tan Kuzey Kore'ye fidye ödendiği..
    12. "Marifetli Eller"e büyük ilgi
    13. GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlıları 5..
    14. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu..
    15. Tavuk uçtu, balık ve kırmızı et..
    16. Bursa'dan Çanakkale şehitlerine vefa
    17. Başkan Dinçer’den Tarsus Belediye..
    18. “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut..
    19. Polis Akademisi Sınavı sorularının..
    20. Astana’da ABD’nin İsrail işgalini..
    21. Başkan Yıldırım çöpleri devirenlere..
    22. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev..
    23. Hürriyet ortaokulundan örnek davranış
    24. İYİ Parti Milletvekili Ataş çocuğa..
    25. Başkan Tahmazoğlu, kariyer günlerinde..
    26. Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci’den..
    27. Finansal Okur Yazarlık Semineri
    28. SGK’dan yeni teşvikler konusunda..
    29. Şanlıurfa’da husumetli akrabalar..
    30. Marketlerde Ramazan vurgunu! 23 ürüne..
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!