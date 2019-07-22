İstanbul'daki cinayet Damadı tarafından öldürülen kayınpeder ile kızı Çanakkale'de defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul'da damadı tarafından öldürülen kayınpeder ve kızı Çanakkale'de toprağa verildi. Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'ndeki evlerinde dün damadı Ali Ekber Ergül tarafından öldürülen Adıgüzel Altun ve kızı Özlem Ergül'ün cenazeleri Çanakkale'ye getirildi. Adıgüzel Altun ve Özlem Ergül'ün cenazeleri Merkez Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çanakkale Kabristanlığında defnedildi. Cenazede, anne Yeter Altun'un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye katılan Çanakkale Belediye Başkan yardımcıları Rebiye Ünüvar ve Ali Sürücü, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Beylikdüzü'nde Ali Ekber Ergül dün eşini öldürmüş, kayınpederi Adıgüzel Altun'u ise ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmişti. Adıgüzel Altun, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.