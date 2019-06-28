İstanbul'daki cinayet Sancaktepe ilçesinde eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan Harun Oğan, Kocaeli'de polise yakalacağını anlayınca aynı silahla intihar etti

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eşi Derya Oğan'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Harun Oğan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Harun Oğan, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Caddesi üzerinde otomobilden indirdiği eşi Derya Oğan'ı pompalı tüfekle vurdu. Oğan, daha sonra 34 ST 0352 plakalı otomobille kaçtı. Derya Oğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Kocaeli'de olduğu tespit edilen Oğan, Anadolu Otoyolu Körfez gişeleri yakınında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile Oğan arasında kovalamaca yaşandı. İzmit Doğu gişelerinden çıkarak Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Başaran Sokak'a giren Oğan, polis ekiplerince kıstırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi. Harun Oğan, yakalanacağını anlayınca yanındaki pompalı tüfekle başına ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.