0553 313 94 23

İstanbul’daki ana darbe davasında 14 sanığın cezasına onama

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki "ana darbe" davasında 14 sanık hakkında verilen hapis cezalarını onadı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:44
İstanbul’daki ana darbe davasında 14 sanığın cezasına onama

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki "ana darbe" davasında 14 sanık hakkında verilen hapis cezalarını onadı.


FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki "ana darbe" davasında tutuklu sanıklar eski Kurmay Albay Ahmet Gümüş, eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, eski Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski Kurmay Albay Nabi Gazneli, eski Kurmay Albay Müslüm Kaya, eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar, eski Tümgeneral Fethi Alpay, eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, eski Kurmay Albay Mehmet Kapan, eski Kurmay Binbaşı Murat Yanık, eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.


Sanık Yüksel Durak, “silahlı terör örgütü adına suç işlemek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından 6 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılırken, sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli “kasten öldürme” suçundan 87’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında ise, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu 43 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 43 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.


Sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli hakkında, “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, sanık Sadık Cebeci’nin, İlhan Varank’ın da aralarında bulunduğu 14 kişiye yönelik “kasten öldürme” suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmişti.


Öte yandan sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli,"terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", “cebir kullanmak suretiyle gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal” “ulaşım araçlarının engellenmesi” veDoğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye yönelik “haberleşmenin engellenmesi” suçlarından toplamda ayrı ayrı 115’şer yıl 10’ar ay hapse çarptırılmıştı.


Sanıkların cezaları onandı


Dosya, İstinaf’a taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Bu kararla sanıklar hakkında verilen karar onanmış oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu..
    2. "İlacını kendi üreten bir Türkiye..
    3. Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı..
    4. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    5. Haymana: "Talaslılar Hiçbir Yalana..
    6. Aliağa’da "patilerin sesi" oldular
    7. Yanan kümesteki horozlarını kurtarmak..
    8. Hattuşa’da doğa yürüyüşü
    9. Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve..
    10. İzmir’de ilginç olay: Mazgala sıkışan..
    11. 32 ülkenin modelleri Aspendos’ta
    12. Çimsa'dan 150 milyon TL tutarında..
    13. Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir..
    14. Tüberküloza dikkat!
    15. Ersoy: “5 yıl içerisinde 20 milyon..
    16. ‘Mali’ polis süsü vererek iş..
    17. Turist sayısında hedef 50 milyon
    18. Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da..
    19. Kılıçdaroğlu 325 PKK bağlantılı adaya..
    20. Siirt’te okulun istinat duvarı çöktü
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda