İstanbul’daki 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 saatlik izinde oralara akın etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerdir evde oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, normalleşme adımları kapsamında Pazar günleri 4 saatlik sokağa çıkma iznine kavuştu. Vatandaşlar ilk izinlerini bugün kullanırken, İstanbulluların tercihi deniz kenarları oldu.
İstanbul’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte yasak kapsamında bulunan vatandaşlar deniz kenarına akın etti.
Beşiktaş Sahili ilgi yoğun
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar Beşiktaş İskelesi’ne akın etti.
Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsi maskeli ve eldivenli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.