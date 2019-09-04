İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik kilitlendi TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı.

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

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