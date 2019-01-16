İstanbul'da yürekler ağza geldi! Çok sayıda yaralı var İstanbul, Haramidere D-100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Avcılar Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerinden fotoğraflar:

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