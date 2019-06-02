İstanbul’da yüksek kesimlerde etkili olan sis havadan görüntülendi İstanbul’da aniden yaşanan hava değişimi nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oluyor.

İstanbul’da aniden yaşanan hava değişimi nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oluyor. Büyük Çamlıca Kulesi’nin sis eşliğindeki görüntüsü de, kulenin görkemini gözler önüne seriyor.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, bugün etkisini kaybetti. Gökyüzü bulutlarla kaplanırken, hava sıcaklığındaki küçük düşüş nedeniyle yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Çamlıca Tepesi gibi yüksek noktalarda sis etkili olurken, Büyük Çamlıca Kulesi’nin sis altındaki görüntüsü de İHA tarafından havadan görüntülendi.

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