0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İstanbul’da yol kesip “drift” yapan magandalara 10 bin 20 lira para cezası kesildi

Sancaktepe’de yolu trafiğe kesip “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar sivil trafik polisleri tarafından yakalandı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
İstanbul’da yol kesip “drift” yapan magandalara 10 bin 20 lira para cezası kesildi

Sancaktepe’de yolu trafiğe kesip “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak, araçları trafikten men edilen sürücülere 10 bin 20 lira para ceza kesildi.


İstanbul Sancaktepe’de 2 maganda otomobiliyle yol kesip trafikte “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafiği dakikalarca tehlikeye düşüren ve uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden olan magandaları trafikte kalan bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, inceleme başlattı. Yapılan incelemede araçların plakasını tespit eden polis, buradan sürücülere ulaştı. Çalışma sonucunda 37 EH 507 plakalı aracı kullanan A.B. ve 34 BUK 432 plakalı aracı kullanan H.O.A. yakalandı.



10 bin lira ceza kesildi, ehliyet ve araçları men edildi


Şubeye götürülen magandalara “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 010‘ar lira toplamda 10 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ayrıca ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, otomobilleri ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.



2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar


Öte yandan şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. Ayrıca sürücüler, sürücü belgelerini geri alabilmek için “psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını” belgelemek zorunda olacaklar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı
    1. Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri..
    2. Başkan Aşgın ilk gün mesaisine..
    3. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi,..
    4. "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi..
    5. Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda..
    6. İran'ın ABD'ye karşı adımı kısa..
    7. Palu Belediye BaşkanıÜnalan..
    8. Kesimoğlu mazbatasını aldı
    9. Almanlar bunu konuşuyor: İstanbul..
    10. İş bulmak için evden çıkan Necla, 14..
    11. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    12. Aşiretler ve Kabileler Meclisi,..
    13. Göz tansiyonu nasıl olur? Göz..
    14. Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye..
    15. İstanbul’da yol kesip “drift” yapan..
    16. Diyarbakır'da dere yatağında mahsur..
    17. Hilmi Güler: “Sıradan belediyecilik..
    18. Karaköprü meclisinde yeni dönem başladı
    19. Emniyet Müdürü Artunay: “Nevşehir’de..
    20. HDP'li Bilgen mazbatasını aldı
    21. Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında..
    22. Yavuzeli’nde trafik kazası: 2 yaralı
    23. Başkan Aşgın’dan itfaiye müdürlüğü’ne..
    24. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    25. Bozyazı’da Çetinkaya mazbatasını aldı
    26. Birlikte olduğu kadınlara fotoğrafla..
    27. Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim..
    28. Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu..
    29. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    30. Özbek tarım işçisi, kanala düşen..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı