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İstanbul’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle aynı noktada iki trafik kazası meydana geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:01
İstanbul’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle aynı noktada iki trafik kazası meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıyer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balta Limanı kavşağında, virajı alamayan Nihat Üstün’ün kullandığı 34 UJ 0987 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağacı altına alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından bulunduğu yerden çekildi.

Salih Keskin'in kullandığı 34 TDF 33 plakalı ticari taksi ise aynı noktada yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.

- İstanbul’da sis etkili oluyor

Öte yandan yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler yollarda araçlarının sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:01
  1. İstanbul
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