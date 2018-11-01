İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu!
Mega kent İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düşerken bazı gökdelenlerin de sis arasında kaybolduğu görüldü.01 Kasım 2018 Perşembe 08:18
İstanbul’da sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu.
Bazı gökdelenler kayboldu
Bazı gökdelenlerin yüksek kısımları ise sis içinde kayboldu.
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