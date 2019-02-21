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İstanbul'da yoğun sis

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor

21 Şubat 2019 Perşembe 07:12
İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:12
  1. İDO
  2. sis
  3. Şehir Hatları AŞ
  4. ulaşım

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