İstanbul'da yoğun sis İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, Yalova- Pendik ile 07.14 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova seferinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

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