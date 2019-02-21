İstanbul'da yoğun sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.



Avrupa yakasının başta Silivri olmak üzere Selimpaşa, Kumburgaz ve Büyükçekmece'de görüş mesafeleri 5 metreye kadar indi.



Yoğun sisten dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, binalar neredeyse görünmez hale geldi.

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