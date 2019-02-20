İstanbul'da yoğun sis İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisi gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı'nda yeniden etkili olmaya başladı. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi. Sis nedeniyle İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri de yapılamazken, Marmaray'da da yoğunluk yaşanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.