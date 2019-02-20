İstanbul'da yoğun sis
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor20 Şubat 2019 Çarşamba 18:29
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisi gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı'nda yeniden etkili olmaya başladı.
Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Sis nedeniyle İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri de yapılamazken, Marmaray'da da yoğunluk yaşanıyor.
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