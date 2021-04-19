Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu 5 ilin sağlık müdüdürleri ve valileriyle yaptığı toplantı sonrası paylaşım yaptı. İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranı açıkladı.

İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranı kaç?

Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.