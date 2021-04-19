İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranı kaç?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika vaka artışının en fazla yaşandığı illerden İstanbul ve 4 ilin yoğun bakım yatakları doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranını merak etmekte. Peki, İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranı kaç? İşte son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu 5 ilin sağlık müdüdürleri ve valileriyle yaptığı toplantı sonrası paylaşım yaptı. İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranı açıkladı.
İstanbul'da yoğun bakım yatakları doluluk oranı kaç?
Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.
İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.