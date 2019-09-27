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İstanbul'da saat 13.32'de yine deprem oldu!

İstanbul'da son depremlerin ardından bugün de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

27 Eylül 2019 Cuma 14:22
İstanbul'da saat 13.32'de yine deprem oldu!

İstanbul'da art arda yaşanan artçı depremlerin ardından Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre bugün bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen depremin 10.9 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi. Dün Silivri açıklarında meydana gelen 5,8’lik depremin ardından artçı depremler bugün de devam ediyor.

188 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:22
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