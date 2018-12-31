İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, 39 bin 141 polis görev başında olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün 14.00 ile yarın 08.00 arasında 39 bin 141 polis görev yapacağı kentte, en üst düzeyde önlemler alınacak.

Polis, tüm ilçelerde halkın yoğun olması beklenen meydanlar ve eğlence mekanlarına ek olarak tarihi ve turistik alanlar, azınlıklara ait ibadethane ve toplanma alanları, kilise ve sinagogların çevresi, AVM'ler, havalimanları, otogarlar, metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçları ile bunlara ait duraklarda, terör, asayiş ve trafik olayları bakımından görev başında olacak.

Ekipler ayrıca polis helikopterleriyle havadan, polis botlarıyla denizden, bin 315 Özel Harekat polisi, eğitimli köpekler ve atlı polisler ile karadan çalışmalarını yürütecek.

Güven Timleri ekipleri de özellikle Taksim Meydanı'nda uygun şekilde kamufle olarak, terör, cinsel taciz, hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç konularına karşı hazır olacak.



