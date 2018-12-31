İstanbul'da yılbaşı denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi eğlence mekanları ve lokantaları denetledi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bakanlık olarak çiftlikten sofraya vatandaşa güvenilir gıda iletmek için çalıştıklarını söyledi.

Karaca, birincil üretimden son tüketime kadar tüm aşamaları kontrol ettiklerini vurgulayarak, "Bu denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre yapıyoruz. İstanbul'da 112 bin gıda işletmesi var. Bu gıda işletmelerinde 7 gün 24 saat esasına göre 39 ilçe ve il müdürlüğü ekiplerimiz sürekli olarak denetim yapmaktadır." dedi.

Rutin denetimlerin dışında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı gibi özel günlerde denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Karaca, yaklaşık bir aydır yılbaşı hazırlığı dolayısıyla özellikle eğlence mekanları ve toplu tüketim yerlerine denetimlerin arttığını anlattı.

Ahmet Yavuz Karaca, bakanlık tarafından verilen işletme kayıt belgesine, alkol ve tütün ürünleri bandrollerine baktıklarını dile getirerek, şuları kaydetti:

"İşletmelerin mutfakları ve sunum yerlerinde hijyen koşullarını denetliyoruz. İstanbul'da bu yıl 112 bin işletmede 212 bin denetim gerçekleştirdik. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması bakanlığımızın en önemli görevlerinden biri. Yıl boyu yaptığımız denetimlerde yaklaşık 7 bin işletmeye idari para cezası uyguladık. Aldığımız yaklaşık 8 bin numunenin 800'ünde olumsuzluk tespit edildi."

Vatandaşın yılbaşı gecesinde kendilerine güvenmelerini isteyen Karaca, şöyle devam etti:

"15-20 gündür çok yoğun denetim yaptık. Bütün olumsuzlukları bertaraf etmek adına elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Tüketici en iyi denetçidir. Tüketicilerimizden olumsuzluklar, sıkıntıyı 'Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerini istiyoruz. Alo 174 Gıda Hattı'na bildirdikleri bütün olumsuzluklar istisnasız olarak titizlikle incelenip, kendilerine de bilgi verilecektir."