İstanbul'da yeni deprem mi oldu? İşte Kandilli'nin açıkladığı son deprem tablosu İstanbul'da Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler devam ederken Marmara'daki hareketlilik vatandaşları korkutuyor. Yaşanan son depremler gündemde birinci sırada yer alırken en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte Kandilli'nin sitesinde yayınladığı 1 Ekim Salı gününün son depremler tablosu...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Marmara Denizi’nde kaydedilen depremler günün ve son haftanın en çok sorgulananları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tedirginlik sürüyor Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8’lik depremin artçı sarsıntıları devam ederken İstanbullularda yeni bir deprem korkusu yaşıyor. Artçı sarsıntıların meydana getirdiği tedirginlik beraberinde özellikle Marmara Denizi’nde yaşanan hareketliliğe de dikkatleri çekiyor. Marmara’da ve yurdun diğer bölgelerinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafından an an kayda alınıyor. İşte, 1 Ekim Salı Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde yayınlanan son depremler tablosu;

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