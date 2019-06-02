0553 313 94 23

"İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlamıştır. Çünkü İstanbulumuz çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan, kötü belediyecilikten o güne kadar kurtulamamıştı"

02 Haziran 2019 Pazar 21:53
"İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'un medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başladığını belirterek, "Çünkü İstanbulumuz çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan, kötü belediyecilikten o güne kadar kurtulamamıştı." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Muradiye Cumartesi Pazarı alanında düzenlenen "Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları" programında vatandaşlarla iftar yaptı.

Burada konuşan Kurum, seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım'ın 264, Artvin Yusufeli'nde de Eyüp Aytekin'in 405 oy farkla seçimi kazandıklarını söyledi.

İstanbul'a AK Parti iktidarı döneminde 235 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Kurum, "O yüzden, yaparsa AK parti yapar, Binali Yıldırım başkan yapar. Medeniyetin başkenti olan İstanbul'a hizmete, inşa, imar ve ihya etmeyi sadece ülkemize değil tüm cihana ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "İstanbul'u tarihi mirasa sahip çıkan ruhla 25 yıldır yönetiyoruz"

İstanbul'un makus tarihini ve çehresini değiştirmenin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlamıştır. Çünkü İstanbulumuz çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan, kötü belediyecilikten o güne kadar kurtulamamıştı. O dönem İstanbul ecdadımızın bize bıraktığı tarihi mirasa sahip çıkan bir ruhla yeniden tanıştı ve o ruhla İstanbul'u 25 yıldır yönetiyoruz. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle birlikte yeniden 23 Haziran akşamında yönetmeye devam edeceğiz. 23 Haziran'da AK belediyeciliğe ve gönül belediyeciliğine destek vermeniz suretiyle İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak istiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirlerin alt yapısını ve üst yapısını düzenleyecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Programa, KİPTAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ve ilçe teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 21:53
  1. AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı
  2. Beşiktaş
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın milli basketbolcular İspanya'ya yenildi
    1. Kadın milli basketbolcular İspanya'ya..
    2. Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu
    3. Banu Alkan: Güzel ve zeki olmaktan..
    4. İran’dan ABD’nin şartsız müzakere..
    5. Irak'tan "IKBY tek varil dahi petrol..
    6. Başkan Yüksel’den küçük Kırkpınar’a..
    7. Binali Yıldırım, Keskin’de seçimi..
    8. "Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul..
    9. Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un..
    10. Edirne’de inşaatın çatısında yangın
    11. Filistin, Kudüs'teki gerginliğin..
    12. Tekirdağ’da iki ayrı kazada yaralanan..
    13. Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti'..
    14. Kaymakamlık ve belediye başkanlığında..
    15. Genç polis memuru trafik kazasında..
    16. Kanada'da yerli soykırımı için ulusal..
    17. Şırnak’taki seyahat acenteleri..
    18. Erkekler hentbolda Şampiyonlar Ligi..
    19. Hazırlık maçı: Türkiye: 1 -..
    20. Jandarma ve polisten bayram öncesi..
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür