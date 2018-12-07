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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu! 39 ilçede aynı anda başladı!

İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, helikopter destekli "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması başlatıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 22:13
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu! 39 ilçede aynı anda başladı!

İstanbul'da 39 ilçede başlatılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri katılıyor. 

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

23.59'a kadar sürecek

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.
Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:13
  1. İstanbul
  2. Yeditepe Huzur Uygulaması

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